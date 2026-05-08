Семенович рассказала о пользе военной службы для мужчин

Певица Анна Семенович заявила, что каждому молодому человеку важно пройти службу в армии. Ее комментарий приводит РИА Новости.

«После службы они возвращаются сильными, смелыми, дисциплинированными мужчинами. Как мужчина может быть мужчиной, когда у него нет дисциплины?» — пояснила артистка.

Семенович уточнила, что мальчики взрослеют позже, чем девочки, из-за чрезмерной опеки со стороны матерей.

«Часто девочки более самостоятельные, а за сынульками мамы все время следят», — считает певица.

Она добавила, что для избалованных мальчиков армия станет школой дисциплины.

Ранее Семенович оценила решение некоторых коллег об отъезде из России на фоне специальной военной операции, назвав это естественным отбором. Она подчеркнула, что со страной остались те, кто ее по-настоящему любит.