«Ты все время жрешь»: Волочкова провела необычную беседу с новой возлюбленной Диброва

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о методах нутрициолога Екатерины Гусевой, новой возлюбленной телеведущего Дмитрия Диброва. Как сообщает «КП», они обсудили подходы к похудению.

Гусева опубликовала в соцсетях видео, на котором 50-летняя Волочкова, не сдерживая смеха, спросила у специалиста: «У меня ощущение, что ты все время столько жрешь. А как похудеть? Что еще такого съесть, чтобы похудеть?».

Гусева на это ответила, что она действительно есть и худеет. Чтобы метаболизм хорошо и слаженно работал, организм необходимо обеспечивать регулярным питанием.

«Полноценное питание обеспечивает ваш организм всем необходимым, чтобы он мог работать на полную мощность, эффективно перерабатывать еду в энергию, а не в жир, и поддерживать высокий уровень активности. Не бойтесь есть», — уверяет нутрициолог.

В марте СМИ сообщали, что Дибров съехался с Гусевой. Пара встретилась еще три года назад. Сейчас Екатерина начала консультировать Дмитрия по питанию и хочет вернуть в большие телешоу.