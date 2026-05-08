«Это позор»: российских звезд жестко пристыдили за удвоение гонораров на 9 Мая

Звезды российской эстрады не должны превращать 9 Мая в "коммерческий праздник", удваивая гонорары за свои выступления. Это для всех россиян священный день, поэтому звезды, пытаясь на нем заработать, переступают все допустимые и недопустимые границы меркантильности, заявил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.

"Мне кажется, что звезды иногда забывают, что 9 Мая — это не день рождения очередного олигарха или какой-нибудь корпоратив, на котором ты можешь выторговывать себе ценник повыше, - подчеркнул Соседов. - Это позор! Как мы докатились до такого уровня?".

Он добавил, что выступление артиста 9 Мая просто не может быть дороже слез ветеранов Великой Отечественной войны, а факт того, что кто-то допускает повышение гонораров в честь праздника, можно назвать вопиющей несправедливостью. По словам критика, ему противны исполнители, отказывающиеся петь бесплатно в День Победы, так как поиск личной выгоды в такой праздник можно считать отсутствием морали.

Напомним, до этого депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары российских артистов за выступления по случаю 9 Мая. Она отметила, что расходы на перемещение и обустройство на время концерта должны брать на себя власти, "а все остальное, песни в честь 80-летия Победы, должны быть от души". Выступать в этот день звезды должны "на благотворительных началах и бесплатно", подчеркнула депутат.