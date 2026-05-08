Птаха официально стал офицером в масонской ложе

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) официально стал офицером в масонской ложе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, артист получил титул Досточтимого Мастера ложи России. Решение повысить звание приняли все участники тайного общества.

Великая ложа России — единственная из таких организаций, официально работающая в РФ. Ее признает значительная часть масонских лож в разных странах мира. Своей основной задачей представители ложи называют благотворительную и просветительскую деятельность.

"При содействии членов нашего общества делаются переводы и публикуются редкие и ценные труды мыслителей и историков мирового уровня, реализуются благотворительные проекты", - говорится на сайте тайного общества.

Об истории масонов "Газета.Ru" писала в 2025 году.