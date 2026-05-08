Нурлан Сабуров неожиданно высказался о комиках в политике

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров, которому закрыли въезд в Россию на 50 лет, выступил в Дубае. На концерте он заявил, что назначение юмористов на руководящие посты в политике — плохая затея, передает РИА Новости.

Сабурову запретили пересекать российскую границу в конце января, а в феврале он вернулся в Казахстан. Во время выступления артист отметил, что ему предлагали стать мэром Степногорска, но он отказался, так как в случае согласия начал бы назначать на должности всех своих друзей.

Несколько раз за вечер Сабуров просил публику не записывать его шутки на видео, объясняя, что отдельные фразы могут быть истолкованы неверно без контекста.

Комитет национальной безопасности Казахстана ранее начал проверку в отношении Сабурова. Какая именно статья стала основанием, в ведомстве не уточняли до завершения разбирательства.

Ранее Сабуров сделал заявление о России. На выступлении в Таиланде он в шутку пообещал вернуться в страну. Мероприятие стало первым концертом Сабурова после его депортации из РФ. В ходе него он выдал серию шуток про произошедшее. Сперва комик заявил, что полный зал зрителей собрался только для того, чтобы «посмотреть на уголовника». После попросил предоставить переводчика — не из-за того, что он не знает русского языка, а из-за того, что «уже ничего не понимает».