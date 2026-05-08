Проблемы со здоровьем и хейтеры в Сети: что известно о жизни Лолиты

Певица Лолита Милявская продолжает давать концерты в России. News.ru рассказал, что она говорила о замужестве и проблемах со здоровьем, и почему порой подвергается хейту со стороны зрителей.

Шестой брак

Недавно Милявская заявила, что хочет выйти замуж в шестой раз. Артистка мечтает встретить умного, интеллигентного и по-настоящему успешного человека. При этом представителей крупного бизнеса она не рассматривает.

«Олигархи все заняты, но они геморройные. <…> Поэтому да, будет меньше зарабатывать, но надо, чтобы он зарабатывал, главное, и все равно принимал участие в расходах», — сказала Лолита.

Исполнительница считает, что с богатыми людьми проще поддерживать обычные человеческие отношения. При этом Лолита посетовала, что пока не знает подходящих кандидатов в мужья. Она призналась, что не замечает никого стоящего в своем окружении.

Также Милявская заявила, что будущая свадьба будет громким событием, на котором она снова сможет станцевать на столе.

Критика общества

Лолита Милявская подвергается хейту со стороны зрителей из-за неоднозначного контента. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Так он отреагировал на негативные комментарии под видео, где исполнительница танцует с соской-леденцом.

По его словам, публика стала в целом строже относиться к звездам из-за их высоких заработков. При этом на Лолиту серьезно повлияла и ситуация с «голой» вечеринкой.

«Не могу сказать, что Лолита на стопе. Просто к ее развязному поведению теперь будут относиться с большей требовательностью. Это касается ее как артиста и просто публичного человека», — пояснил Рудченко.

Он заметил, что артисты, которые любят разыгрывать и дразнить публику, будут сталкиваться с негативной реакцией. Эффект будет лишь усиливаться, если звезды будут слишком увлекаться созданием провокационного контента.

Проблемы со здоровьем

2 февраля Милявская призналась, что ей потребовалась помощь врачей. Артистка перенесла паническую атаку и спазм сосудов из-за электронной сигареты. Лолита отметила, что ей давно советовали бросить курить, но она никак не хотела этого делать.

Лолита покинула Россию

В январе Милявская жаловалась на ухудшение состояния во время отдыха на море. Она пролежала с температурой восемь дней.

«Спасибо богу, что я была уставшая от работы, а не от чего-то другого. Приехала отдыхать и слегла с температурой и соплями. И вот так восемь дней», — отметила певица.

Она также сообщила, что у нее не оказалось градусника, поэтому ей пришлось просить постояльцев целовать ее в лоб, чтобы измерить температуру. При этом Милявская добавила, что во время «каникул» устроила себе информационный детокс.