Сабуров назвал плохой идеей назначение комиков политическими руководителями

Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров, которому закрыли въезд в Россию на 50 лет, рассказал на концерте в Дубае, что у него были попытки получить официальные документы в РФ, однако он не смог успешно сдать тест на знание русского языка. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Как уточняется, концерт Сабурова состоялся в Дубайской опере 7 мая. На выступлении Сабуров добавил, что поддерживает миграционную политику России. «Я пытался получить официальные документы в России… в основном я делал это для налоговой», — отметил шоумен и ведущий популярной программы «Что было дальше?».

По его словам, для получения документов ему необходимо было сдать тест на знание русского языка. Он решил пройти его вместе с супругой. Комик заявил, что буквально сидел с женой за одной партой.

«Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет», — объяснил он. На протяжении концерта стендапер несколько раз просил зрителей не снимать его пассажи, говоря о том, что слова могут быть вырваны из контекста.

Ранее Нурлан Сабуров рассказал, что ему предлагали стать мэром родного Степногорска. «Я считаю, что ставить комика политическим руководителем — плохая идея», — сказал юморист. Он также в шутку добавил, что назначил бы на важные посты своих друзей, если бы стал градоначальником.