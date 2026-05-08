Пугачева не смогла сдержаться, увидев Орбакайте в нелепом наряде

Алла Пугачева больше трех лет назад покинула Россию. После скитаний по Европе Примадонна осела на Кипре с мужем-иноагентом и младшими детьми. Старшая наследница певицы Кристина Орбакайте перебралась к супругу в США, теперь родственницы видятся очень редко.

Но Алла Борисовна следит за жизнью Кристины через соцсети. На днях Орбакайте опубликовала снимки из новой фотосессии, вызвав бурное обсуждение в Сети. Пугачева тоже не смогла пройти мимо.

На фото исполнительница хита "Бровки домиком" предстала в облегающем синем костюме, дополненном длинным шлейфом и элегантными рукавами-перчатками. Завершили образ темные солнцезащитные очки и высокие каблуки. Народ назвал наряд Кристины нелепым и вульгарным, на что Примадонна тут же ответила.

В комментариях к публикации Пугачева оставила эмоциональное послание всего из четырех слов. "Обалденная. Как всегда! Да!" — заявила Алла Борисовна.

Поклонники Кристины также вступили в спор с хейтерами. Многие отметили, что, Орбакайте прекрасно выглядит для своих 55 лет. Мол, с такой фигурой она может смело носить яркие облегающие наряды.

Напомним, что Орбакайте после отъезда Пугачевой из России не планировала покидать страну. Кристина продолжала выступать с концертами, появлялась на телевидении. Но из-за отмены прямых рейсов певица не могла часто навещать живущих в США мужа и дочь. В итоге ей прошлось сделать выбор, и Орбакайте решила поставить на паузу карьеру, чтобы быть рядом с близкими.