Гогунского заметили в компании бывшей девушки Паши Техника

Telegram-канал Mash сообщил, что актера Виталия Гогунского (Кузя из «Универа») заметили в компании Кристины Лекси, ведущей YouTube-шоу и бывшей девушки рэпера Паши Техника. По данным Mash, 47-летний актер не раз появлялся на тех же вечеринках, что и Лекси, включая празднование дней рождений.

«Аргументы и факты» писали, что Лекси работала в сфере эскорт-услуг. Как утверждает Mash, стоимость ее услуг доходила до полумиллиона рублей.

Лекси стала последней девушкой Паши Техника. Рэпер скончался 4 апреля 2025 года в одной из больниц Таиланда на 41-м году жизни. В больнице на Пхукете он находился с конца марта, был введен в искусственную кому. В течение многих лет рэпер страдал от наркозависимости. В поездку в Таиланд он отправился вместе с Лекси; она рассказала, что они часто ссорились из-за его зависимости.

О возможных новых отношениях Лекси ничего неизвестно. «СтарХит» писал, что Лекси с Гогунским, вероятно, связывает «всего лишь дружба». Гогунский был женат дважды. От второй супруги, модели Ирины Маирко у него есть дочь Милана. В марте 2026 года адвокат Маирко Анна Фролова рассказала «Газете.Ru», что ее клиентка подала к бывшему мужу иск о взыскании задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка.