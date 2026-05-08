Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины», высказалась о проблемах в киноиндустрии. По ее словам, блогеры без профессионального образования все чаще получают роли вместо дипломированных артистов, передает «Пятый канал».

Продюсеры сегодня делают ставку не на талант, а на популярность в соцсетях и большое количество подписчиков, считает Волкова. Из-за этого особенно страдают молодые выпускники театральных вузов, которые проигрывают конкурс блогерам.

Актриса назвала это реальностью современного кинопроизводства, не оценивая ситуацию как хорошую или плохую. При этом Волкова призвала коллег не отчаиваться и верить, что настоящий талант в итоге найдет дорогу к зрителю.

Ранее сообщалось, что Екатерину Волкову уволили из Театра Комедии, где она прослужила десять лет. По словам 44-летней актрисы, причиной увольнения стала формулировка «старая». Она считает, что продюсер театра намеренно выбрал эти слова, чтобы задеть и обидеть ее.