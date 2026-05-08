Стало известно о «секретных корпоративах» Сердючки с россиянами

Telegram-канал Shot сообщил, что музыкант Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, проводит «секретные корпоративы» в обход ограничений, установленных офисом Владимира Зеленского. По действующим правилам, украинские артисты обязаны согласовывать выезд на гастроли за рубеж с властями.

От артистов требуют подать документы в Министерство культуры минимум за 15 дней до выезда, а длиться гастроли могут максимум 60 календарных дней со дня пересечения границы. Shot подчеркивает, что власти также требуют отчислять часть гонораров в государственный бюджет и «заботятся о том, чтобы не приходили русские зрители».

По информации Shot, коллектив Verka Serduchka Band готов выступать на закрытых мероприятиях, в том числе перед российской аудиторией, если корпоратив совпадает по месту и времени с официально одобренным гастрольным туром. В апреле и мае 2026 года Данилко провел серию концертов в США, а сейчас готовится к европейским гастролям.

По данным Shot, стоимость частного выступления артиста оценивается в 50 тысяч долларов. В райдер входят перелет бизнес-классом для Данилко и актрисы, исполняющей роль «мамы» Сердючки, оплата суточных и продление проживания в отеле.