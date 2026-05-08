Певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому

Британская исполнительница Бонни Тайлер (настоящее имя — Гейнор Салливан) находится в состоянии искусственной комы. Это стало следствием резкого ухудшения здоровья после хирургического вмешательства, которое было проведено на территории Португалии.

Информация о госпитализации 74-летней артистки ранее появилась в социальной сети. Представители певицы уведомили, что ее экстренно поместили в больницу в Португалии. Причиной стала выявленная перфорация желудочно‑кишечного тракта — потребовалась срочная операция.

Медики успешно ликвидировали перфорацию в ходе хирургического вмешательства, однако развитие инфекционно‑воспалительного процесса не остановилось. Поначалу состояние Бонни Тайлер после операции оценивалось как стабильное, но уже через несколько часов врачи зафиксировали существенное ухудшение. В связи с этим специалисты приняли решение перевести пациентку в искусственную кому.

В настоящее время певица проходит лечение в отделении интенсивной терапии медучреждения города Фару (Португалия). Рядом с ней находится ее супруг Роберт Салливан, сообщает Jornal de Noticias.

Ранее сообщалось, что звезду фильма «Миссия невыполнима Винга Реймза госпитализировали после потери сознания. Он упал в обморок в ресторане Лос-Анджелеса. Вероятной причиной инцидента назвали тепловой удар.