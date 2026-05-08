Андрей Ургант объяснил, куда пропал его сын

Российский телеведущий Иван Ургант долго не появлялся на телевидении, поэтому многие зрители начали считать, что он уехал из России. Его отец Андрей Ургант опроверг подобные слухи.

— Ваня любит свою Родину и эту страну. Он русскоязычный человек, работает на русскую аудиторию. Даже мысли у него не было куда-то уезжать. Во всяком случае, у меня такая информация, — поделился актер.

В интервью Станиславу Логунову артист также признался, что к нему часто подходят поклонники сына. Он даже иногда шутит на эту тему на своих творческих вечерах.

— Раньше были вопросы «как мама?», а теперь вопросы «как Иван?». Я иногда свои концерты сольные начинаю так, выхожу на сцену и говорю: «Ваня в Москве», — подытожил Ургант-старший.

До этого зарубежные СМИ сообщали, что некоторые известные россияне обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Ивана Урганта в эфир.

Журналистка Ксения Собчак, в свою очередь, отреагировала на сообщения прессы о том, что Иван Ургант эмигрировал и начал приезжать в Россию только на заработки.