«Мы не общаемся»: Пинчук раскрыла неприятную правду о Екатерине Шкуро

Блогерша Ирина Пинчук сблизилась с актрисой Екатериной Шкуро на съемках реалити-шоу в джунглях. Девушки быстро нашли общий язык и крепко подружились. После проекта они часто проводили время вместе: снимали различные ролики для соцсетей и даже строили планы на общий бизнес. Однако между Ирой и Катей пробежала черная кошка.

© WomanHit.ru

Сегодня Пинчук призналась журналистам — их общению пришел конец. По словам блогерши, «мгновенно вспыхнувшая» дружба сгорела дотла после завершения съемок недавнего шоу. Ирина узнала о подруге некие «нехорошие вещи», которые полностью изменили ее мнение о человеке.

«Я узнала такие вещи, которые не соответствуют моим принципам и тому, что я думала о ней. Вопросы к ней, на ее совести. Моей вины ни в чем нет... Мне вообще плевать. Ушла из моей жизни и слава Богу», — процитировали Ирину в Telegram-канале «Звездач».

Вдаваться в грязные подробности конфликта Пинчук не стала. Дело в том, что сейчас ее мысли заняты совсем другими вещами. Экс-участница «Дома-2» недавно призналась, что по уши влюблена. Своего загадочного избранника она пока прячет от камер.