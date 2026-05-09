Телеведущий из Италии раскрыл впечатления от Дня Победы в России

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди раскрыл впечатления от празднования Дня Победы в России.

Комментарием он поделился после участия в акции «Страна поет "Катюшу"», сообщает «Газпром-Медиа» в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Когда я только стал открывать для себя Россию, то приехал именно в майские дни — и был поражен атмосферой сплоченности, которой не встречал в Италии», — признался телеведущий. Он отметил, что в Италии, напротив, люди из разных регионов продвигают свои особенности — местную кухню и обычаи.

Арнальди добавил, что в этом году принял участие в акции «Страна поет "Катюшу"», которая прошла 9 мая. Ее участниками стали люди со всей страны. В 13:30 по московскому времени они спели «Катюшу», а в это же время песню исполнили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, певицы Люся Чеботина и Алсу, телеведущий Вячеслав Макаров и другие известные люди. Их выступление транслировалось на «Авторадио» и НТВ.

Гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, объясняя идею акции, отметил, что «Катюша» в свое время стала голосом Великой Победы.

«Мы все знаем: народы России связаны общей историей и общей судьбой — это в нашей крови, в нашей памяти, в наших семьях. Но когда в одно и то же время, в одном порыве "Катюшу" подхватывают в Чите и Курске, в Улан-Удэ и Донецке, в маленьких деревнях и больших городах — тогда эта связь становится живой, осязаемой, слышимой сердцем», — заявил глава холдинга.

Ранее Арнальди назвал факт о праздновании Нового года в России, сводящий его с ума. Телеведущий отметил, что его удивило отсутствие свежих овощей и листьев салата в оливье.