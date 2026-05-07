Айза о кончине Паша Техника: «И хорошо»

Бывшая жена Гуфа, блогерша и бизнесвумен Айза Лилуна-Ай заявила шоу «Без купюр», что не стоит расстраиваться из-за кончины рэпера Паши Техника.

© Соцсети

В шоу участвовала бывшая возлюбленная Техника Кристина Лекси. Когда Айза упомянула кончину Техника, девушка расплакалась. Бывшая жена Гуфа заявила Лекси, что ей не стоит проливать слезы из-за рэпера.

«Это хорошо. Знаешь, почему? Потому что он стал свободным. Радуйся», — заявила блогерша.

По словам Айзы, она всегда радуется кончине наркоманов. Она считает, что в этот момент душа зависимого становится свободной от наркотиков и их последствий.Айза уточнила, что сама тяжело переживала кончину Техника.

«Мне было очень тяжело это. Мы не были никогда друзьями. Просто он был классным чуваком», — поделилась знаменитость.

Паши Техника не стало в Таиланде 5 апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки.

Ранее бывшая жена Паши Техника пожалела о последнем разговоре с рэпером.