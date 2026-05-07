«Это хорошо»: Айза заявила, что обрадовалась смерти Паши Техника

Бывшая жена рэпера Гуфа и блогер Айза Анохина заявила, что обрадовалась смерти рэпера Паши Техника.

В интервью блогеру Ольге Мур Айза пояснила, что Техник был наркоманом и после смерти приобрел свободу.

— От него всегда пахло смертью. Он умер, и это хорошо. Потому что он стал свободным. Я, когда умирают наркоманы, очень радуюсь. Не потому что они *** (плохие, — прим. «ВМ»), а потому что стали свободными, — заявила Анохина.

Паша Техник скончался 4 апреля 2025 года. Незадолго до смерти у рэпера был диагностирован рак легких. Онколог Евгений Черемушкин в свою очередь объяснил, почему блогер мог не замечать симптомов серьезного недуга и сколько бы он мог прожить еще.

Ранее вдова рэпера Ева Карицкая показала памятник Паше Технику. Из опубликованных кадров видно, что памятник выполнен в полный рост: музыкант стоит прямо, скрестив руки, в одной из которых держит микрофон.

Глава партии «Новые люди» Владислав Даванков также сообщил о запуске в России фонда «Второй шанс», посвященного памяти Паши Техника, направленного на помощь в борьбе с наркозависимостью.