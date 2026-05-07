Филипп Киркоров снова одержал победу в суде по делу о земельных участках

Московский областной суд принял итоговое решение по делу о попытках лишить народного артиста России Филиппа Киркорова земельных участков и обязать снести расположенные на них объекты. Апелляционную жалобу Г. А. Рыськова оставили без удовлетворения, сохранив в силе решение суда первой инстанции.

Напомним, с 2014 года Филипп Киркоров на законных основаниях владеет земельным участком на берегу Москвы‑реки. Артист провёл полное благоустройство территории, и сейчас там, помимо самого певца, проживают его дети и близкие родственники.

«К сожалению, существуют люди, которые пытаются нажиться на знаменитостях. У них, как правило, подано сотни исков на совершенно разных медийных лиц и по разным случаям. Часто они приходят на первые заседания и, как только понимают, что их уловка в суде не проходит, тут же испаряются. Иногда имеет место шантаж. У меня с такими людьми разговор короткий: "Встретимся в суде!". И, как показывает практика, — суды эти выигрышные, потому что у народного артиста Филиппа Киркорова с законом нет проблем», — прокомментировал ситуацию артист.

В феврале этого года представители Киркорова уже одерживали победу в судебном споре с предпринимателем Глебом Рыськовым. Тот добивался того, чтобы личный пирс возле дома певца в Красногорске стал общедоступным, а некоторые постройки были снесены как якобы незаконные.

