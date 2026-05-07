«Вы все уроды»: Гуф жестко ответил хейтерам

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) резко высказался по поводу хейтеров, пишущих комментарии с анонимных аккаунтов, назвав их «уродами». Его слова приводит Super.ru.

По словам музыканта, он устал блокировать в соцсетях безымянных комментаторов, «людей с нулем публикаций, нулем подписчиков и 1000 подписок», которые обрушиваются на него с критикой за каждый его поступок.

«Вы кто?! Почему вы такие злые? Из-за того, что подписчиков ноль? «Ждем альбом с Шаманом», «Хлопнул бургер», «Продался правительству», «Занес суду», «Трек написал, чтоб условку отменили»», — перечислил он ряд комментариев, с которыми столкнулся в соцсетях.

По мнению Гуфа, если все эти хейтеры – боты, то у них «очень крутой создатель».

«Если вы люди, но у вас ни одной фотки в профиле, получается, вы все уроды», — констатировал он.

Ранее рэпер Гуф был приговорен к одному году лишения свободы условно по делу о конфликте в наро-фоминской бане. По версии следствия, конфликт начался после того, как администратор потребовала включить в счет штраф за курение. Рэпер отказался платить, и женщина позвала на помощь своего брата — сотрудника Росгвардии, который на тот момент был не при исполнении.

Гуф дважды ударил потерпевшего рукой, а затем стеклянной бутылкой и забрал iPhone, на который велась видеосъемка. Изначально артисту вменяли статью «Грабеж», однако в итоге обвинение было переквалифицировано на более мягкую статью — «Самоуправство».