«Обалденная»: Пугачева восторженно отреагировала на «модные» фото дочери

Алла Пугачева высоко оценила образ своей дочери Кристины Орбакайте. Певица предстала в эффектном обтягивающем костюме.

Алла Пугачева публично восхитилась своей дочерью Кристиной Орбакайте. Наследница Примадонны представила публике серию новых стильных фотоснимков.

Звезда комедии «Любовь-морковь» позировала в синем облагающем костюме со шлейфом. Отчасти образ Орбакайте отсылал к героиням супергеройских фильмов. Кристина принимала разные позы, показывая свой эффектный наряд.

В комментариях под постом высказались восторженные поклонники исполнительницы. Одной из них оказалась ее звездная мама Алла Борисовна.

«Обалденная, как всегда! Да!» — написала Пугачева.

Фолловеры Кристины отметили, что она вся пошла в легендарную маму. «Лайком» одарил Орбакайте ее сын Никита Пресняков.

«Ослепительная, восхитительная роскошная красавица», «Нет слов! Грациозна и восхитительна!», «Бог дал все Кристине! И мамочку, и красоту и талант!» — захвалили Кристину ее верные почитатели.

Сейчас Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и общей дочкой Клавдией проживает в Майами. Певица сочеталась браком с бизнесменом в 2005 году. Ранее Кристина ни разу не выходила официально замуж. Но ее связывали долгие отношения с отцом ее первенца Владимиром Пресняковым, а также с Русланом Байсаровым. От последнего у артистки тоже есть сын, его зовут Дени.