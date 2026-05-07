Жизнь с Янковским, декрет и новые съемки: где сейчас Диана Пожарская

Актриса Диана Пожарская, ставшая известная благодаря ролям в сериалах, продолжает творческую деятельность. News.ru рассказал, что известно о ее новых проектах и личной жизни.

Чем известна Пожарская

Диана Пожарская родилась 3 февраля 1992 года в Волжском Волгоградской области. Окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова.

Всего в ее фильмографии уже более 20 работ. Она снималась в проектах «Озабоченные», «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва», «Жара», «Чемпион мира» и других.

Личная жизнь

Первым супругом Дианы Пожарской был режиссер Артем Аксененко. Они сыграли свадьбу в 2016 году.

О разрыве стало известно в 2020 году, когда артистка начала встречаться с коллегой Иваном Яновским. Пара познакомилась на съемках картины «Чемпион мира». В 2021 году знаменитости узаконили отношения. В том же году у них родился сын Олег.

«Я на этой картине встретил свою жену, что для меня большой подарок. У нас появился прекрасный сын, так что я все задачи выполнил. Для себя я знаю результат, и он намного больше, выше и ценнее всего того, что может быть дальше с фильмом или с его обсуждением», — вспомнил артист.

Декрет и возвращение к съемкам

После рождения сына Пожарская некоторое время не снималась — она ушла в декрет. Она объясняла, что работа приносила ей огромное удовольствие, однако жизнь «круто изменилась».

«Последний год о работе даже не вспоминала. Была в ожидании чуда. Теперь я купаюсь в любви и материнстве», — говорила Диана.

В 2025 году Пожарская снова начала сниматься. С ее участием вышли ленты «Притворись моим мужем» и «Кракен». Кроме того, скоро состоится премьера проектов «Приключения пингвиненка» и «Тайный город» с артисткой.