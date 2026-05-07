Роман с коллегой и слова об Украине: как живет Ярослав Бойко
Уроженцу Украины актеру Ярославу Бойко приписывали роман с коллегой и внебрачных детей. Что происходит в жизни артиста, и продолжает ли он заниматься творчеством, разбиралось издание News.ru.
Карьера
Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве. Изначально он поступил в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, однако в итоге бросил учебу, так как преподавание велось на украинском языке, который он почти не знал. Бойко переехал в Москву и стал студентом Школы-студии МХАТ.
Актер известен своими ролями в картинах «Страна глухих», «Подозрение», «В августе 44-го», «Всегда говори «всегда»», «Анна Каренина». Всего его фильмография насчитывает 110 работ. Сейчас Ярослав Бойко задействован в постановке «Снежный вальс».
Личная жизнь
В 1998 году Ярослав Бойко женился на литовской танцовщице Рамуне Ходоркайте. В браке родились двое детей.
А в 2001 году на съемках картины «Подозрение» Бойко познакомился с народной артисткой России Евгенией Добровольской, которая родила ему внебрачного сына Яна. Добровольская умерла 10 января 2025 года. Актер на ее похороны не пришел.
Ходоркайте простила Бойко измену, однако в 2022 году супруги развелись и актер объяснил это решение тем, что «просто закончились отношения».
Бойко также приписывали роман с коллегой по сериалу «Всегда говори «всегда»» Марией Порошиной. Однако оба они эти слухи опровергли.
«Совсем недавно нам приписывали роман, и ей даже пришлось опровергать его в соцсетях и писать, что она беременна не от меня. А я к этим слухам отношусь спокойно: привык, ведь это длится уже 15 лет. Или вот могут выставить случайную фотографию меня с буфетчицей и ее ребенком, а подписать, что это я с женой и сыном», — отмечал артист.
Отношение к Украине
Несмотря на то, что Ярослав Бойко родился в Киеве, он признавался, что на Украине его давно воспринимают как «москаля». Свою маму артист также перевез в Москву, отметив, что ему «было все понятно» после Майдана.
Тему спецоперации он не комментировал.
Напомним, что внебрачный сын актера Ян Бойко, учился в театральном вузе. При этом после смерти его матери СМИ отмечали, что Евгения Добровольская оставила ему квартиру.