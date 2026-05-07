Семенович сравнила отъезд артистов из России с естественным отбором

Певица Анна Семенович прокомментировала решение некоторых артистов об отъезде из России на фоне специальной военной операции (СВО), назвав это естественным отбором. Ее слова приводит РИА Новости.

Семенович подчеркнула, что со страной остались те, кто ее по-настоящему любит.

«Тот, кто любит — никогда не бросит. А тот, кто никогда не любил, знаете, такие женихи нам и не нужны», — пояснила она.

Певица добавила, что каждый вправе самостоятельно решать, где ему жить.

«Уехали и уехали — как говорится, скатертью дорожка», — заключила Анна.

Ранее звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» Светлана Немоляева призналась, что считает ужасной ошибкой решение некоторых артистов покинуть Россию после начала СВО. Она подчеркнула, что нельзя поливать грязью страну, в которой человек родился и вырос.