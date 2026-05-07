Актер Самойленко раскритиковал известного режиссера

Актер Александр Самойленко раскритиковал режиссера Сарика Андреасяна за его экранизации русской классики. О плохом отношении к подобным работам он высказался на шоу «Откройте, Давид!», выпуск которого опубликовали на YouTube.

В последние годы Андреасян все чаще экранизирует классику. В 2024 году он экранизировал «Евгений Онегин», позднее выпустил «Сказку о царе Салтане», а сейчас работает над «Войной и миром» Льва Толстого. У Самойленко спросили, как он относится к стремлению переосмыслить классику.

«Это отдельная боль. Например, то, что сейчас делают прекрасные мастера фотографии братья Андреасян… Как можно взять Александра Сергеевича Пушкина и переложить в прозу? Я не понимаю. А зачем? Это первый вопрос. Второй — а как это можно? Я начал смотреть "Сказку о царе Салтане"…», — сказал Александр и покачал головой.

Актер заявил, что его «хватило минут на десять» и он в итоге не стал смотреть фильм. Такая же ситуация у него сложилась с «Евгением Онегиным». Самойленко отметил, что ему присылали сценарий «Онегина», однако он отказался сразу.