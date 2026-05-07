Актриса Татьяна Васильева снова стала жертвой мошенников

Актриса Татьяна Васильева в очередной раз стала жертвой мошенников. Об этом в личном блоге в запрещённой соцсети рассказала её невестка Мария Болонкина-Васильева.

По её словам, в этот раз злоумышленники действовали по новой схеме, а осложнилось всё тем, что артистка находилась в Абхазии в момент взлома. Действовать пришлось дистанционно.

«Ей опять написали мошенники и взломали "Госуслуги". На этот раз схема новая. Пришло сообщение от якобы СДЭКа, что "ваша посылка хранится только сегодня, чтобы продлить хранение, перейдите по ссылке". Татьяна Григорьевна и перешла», — поделилась Мария с подписчиками.

Она уточнила, что никакую посылку Васильева при этом не ждала — сделала всё на автомате. К счастью, восстановить доступ удалось быстро и без потерь.

Отметим, семья артистки не впервые сталкивается с попыткой обмануть их. Не так давно её внук передал аферистам все семейные накопления. Всё началось с заказа воды на дом, который Гриша оформил, пока родители находились на гастролях.

Почти сразу ему позвонили якобы из службы доставки и попросили продиктовать код из СМС. Не заподозрив подвоха, подросток назвал четыре цифры. Ну а дальше всё по знакомой схеме: парню позвонили «люди в форме», которые тоже оказались мошенниками, и окончательно убедили его отдать им деньги.

