Лера Кудрявцева заявила, что не будет петь сольно после ссоры с Катей Гордон

Лера Кудрявцева призналась, что не планирует петь сольно после скандала с Катей Гордон, сообщает «Звездач».

Кроме того, пишет телеграм‑канал, телеведущая не смотрит шоу со своим участием и объясняет это комплексами.

«Боже упаси! Я на себя вообще никогда не смотрю. Я никогда не смотрю вообще ничего. Это комплекс: мне всегда всё не нравится», — поделилась знаменитость.

Ранее Екатерина Гордон прокомментировала заявления Леры Кудрявцевой, с которой они долгое время были очень близки, о женской дружбе. В личном Telegram‑канале она опубликовала видео, которым решила сразу ответить на все возможные вопросы и поставить точку в разговорах о ссоре с телеведущей.

Гордон отметила, что, несмотря на то, что сейчас их с Кудрявцевой пути разошлись, она никогда не будет плохо относиться к экс‑подруге. Она по‑прежнему считает её одной из ярчайших теледив российского шоу‑бизнеса и уважает её.