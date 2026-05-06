Продюсер Дворцов объяснил конфликт Успенской и Чеботиной женской завистью

Продюсер Сергей Дворцов, комментируя конфликт между певицами Любовью Успенской и Люсей Чеботиной, заявил о том, что ситуация может быть связана либо с попыткой привлечь внимание к себе, либо с обычной женской завистью со стороны исполнительницы «Карусели» к молодой коллеге.

© Вечерняя Москва

— Любовь Залмановна уже не молода, тогда как Люся — молодая и привлекательная. В нашем шоу-бизнесе часто возникают конфликты, когда артисты не могут поделить популярность, — отметил Дворцов.

Он также подчеркнул, что Чеботина всегда высказывалась о Успенской с уважением, поэтому поведение королевы русского шансона его удивляет. Эксперт призвал обеих артисток разрешить свои разногласия в частном порядке, а не на публике.

— Я бы не допустил публичных разборок с артистами, с которыми работаю. Если есть проблемы, лучше обсудить их напрямую, а затем уже принимать решения, — передает слова продюсера «Абзац».

Успенская прокомментировала одну из публикаций с участием Чеботиной: певица написала, что коллега ее «дико раздражает», и что она не может ее терпеть. Анна Чеботина решила заступиться за дочь. Мать молодой артистки Анна не осталась в стороне и вступилась за дочь. Сама Чеботина тоже ответила Успенской.