Иванченко ответила Толстой, вступившейся за Лебедева

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко в Instagram* с юмором прокомментировала слова писательницы Татьяны Толстой, которая вступилась за своего сына, блогера и дизайнера Артемия Лебедева, который публично оскорбил девушку.

— Моя мама готовит ответное заявление в газете «Кубанские Зорьки», — посмеялась Иванченко.

На Первом канале вышла программа-интервью «Слово не воробей», посвященная юбилею писательницы — 3 мая Толстой исполнилось 75 лет. Ведущий Евгений Додолев спросил писательницу про феномен популярности ее сына Артемия Лебедева, про его скандальное поведение и любовь к мату.

Сам Лебедев довел Иванченко до слез из-за своих односложных и провокационных ответов во время передачи. Он не предоставлял развернутых комментариев, в какой-то момент она не смогла справиться с напряжением и заплакала.

Ведущая сказала, что перед ней сидит «маска», отвечающая только «да» или «нет». В какой-то момент девушка задалась вопросом, зачем вообще продолжать разговор, если дизайнер все время все отрицает или «провоцирует» ее.

