Мария Погребняк ответила блогерше, слившей видео с Лерчек из спортзала

Блогер Мария Погребняк (Головинская) высказалась в защиту Леры Чекалиной, которую обвинили во лжи о раке. По мнению звезды реалити-шоу, никто не станет обманывать миллионы людей, играя с такой серьезной темой.

Погребняк подчеркнула, что с кармой и чувствами тех, кто столкнулся с болезнью, шутить нельзя, и призвала оставить Чекалину в покое, чтобы она могла спокойно жить и продолжать лечение.

Поводом для обсуждения стало видео из спортзала, опубликованное блогером Алиной Расковской. На записи видно, как Чекалина занимается на тренажерах, что вызвало удивление у многих пользователей, поскольку она проходит курс химиотерапии. Позже автора ролика исключили из фитнес-клуба за съемку посетительницы без разрешения. После этого Расковская заявила, что больше не верит в болезнь Чекалиной, отметив, что ранее сочувствовала ей, но теперь считает, что публику вводят в заблуждение.