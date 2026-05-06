Поиски себя и «тайный» роман: судьба звезды «Содержанок» Александры Ребенок

Последние 10 лет Александра Ребенок регулярно участвует в громких проектах, меняя амплуа и жанры. В личной жизни подход у артистки оказался иным: хотя она зареклась связываться с коллегами, вышла замуж за Алексея Верткова, брак с которым оказался надежным. Starhit рассказал, как сложилась судьба Ребенок в день ее 46-летия.

Поиск пути

Александра Родилась 6 мая 1980 года. Ее отец — доктор физико-математических наук, а мать — модельер-технолог. Родительница привила дочке изысканный вкус в одежде, что весьма пригодилось ей в работе на ТВ.

С детства Саша занималась разными видами искусств: рисованием, играла в детском музыкальном театре и обучалась музыке. Девушка окончила колледж Галины Вишневской, хотя в данной сфере у нее не наблюдалось особой одаренности: короткие пальцы с трудом позволяли взять октаву. С вокалом дела тоже обстояли сложно: Ребенок не фальшивила, но до настоящего оперного пения не дотягивала.

В 1997 году будущая артистка начала учиться на театрального режиссера и постепенно осознала, что актерство ей нравится больше. В «Щуку» она пробилась только с третьего раза, и в театр тоже попала не сразу.

После окончания училища Александра работала на телевидении: на канал О2 и «Культура», участвуя в программе «Полиглот». Знакомство на студии с Михаилом Угаровым принесло плоды — актрису позвали в Театр.doc. Также зрители запомнили артистку по реалити-шоу MTV «Мама, я хочу стать звездой» и проекту «Муз-ТВ» «Косметический ремонт», где Ребенок помогала гостям улучшить стиль в одежде.

Через некоторое время артистка покинула Театр.doc. Сперва она начала играть в Театре Наций, а позднее — в МХТ имени Чехова.

Путь к славе

Первые работы артистки в кино не были запоминающимися. Ребенок снялась в сериалах «Глухарь», «Кулагин и партнеры» и «Петровка, 38. Команда Семенова», позднее получила роль в комедии «Невеста любой ценой» и засветилась в «Следе».

Поворотным момент стал сериал «Школа». Ребенок сыграла преподавателя физики, причем ради роли она начала носить парик.

«К слову, заметила, что светлый цвет волос настраивает людей на более мягкое отношение: Сашенькой меня называют. А когда я однажды перекрасилась в жгучую брюнетку, все обращались ко мне строго: Александра», — рассказывала знаменитость.

Ребенок старалась выбирать разные амплуа: в «Пока ночь не разлучит» она сыграла художницу, а в «Методе Фрейда» — следователя. Позднее последовали фильмы «Невеста», «Кислота», «Садовое кольцо» и роль Ольги Крутовой из «Содержанок». Первые два сезона снимал Константин Богомолов, знакомый с артисткой по театру. В дальнейшем они сотрудничали в картинах «Хороший человек» и «Кеша должен умереть».

Личная жизнь

Александра предпочитала сильно не распространяться о личной жизни. Во времена работы на MTV у Ребенок был роман с виджеем Михаилом Климовым, однако делилась подробностями лишь одна сторона отношений. По словам Михаила, они сблизились на фестивале «Кубана».

«У нас получился идеальный тандем: мы люди творческие и решили выразить свои чувства в искусстве, создав объединение под названием "ВЫ". Работаем в жанре перфоманса и показываем наши придумки на разных поэтических вечерах. Скажу честно, Сашу я давно заприметил. Фильмы с ней все пересмотрел. А уж как впечатлила откровенная фотосессия в журнале MAXIM — не передать словами!», — делился он.

Однако уже в 2012 году Александра появилась на публике в компании артиста Алексея Верткова. Артистка сделала исключение для избранника — ранее Ребенок зарекалась жениться на коллеге.

«Профессия здесь совсем ни при чем, это просто индивидуальное Лешино качество. Важно, чтобы дом был домом, а не сценой или съемочной площадкой. И рядом человек, который тебя защищает, наполняет, поддерживает, верит в тебя как никто другой. Когда муж из той же среды, ему не надо объяснять, что такое нелегкий репетиционный период, почему на два месяца надо уехать в другой город на съемки, и это вовсе не означает, что любви конец», — говорила она.

Полтора года Александра не могла забеременеть. Проблему решил остеопат, который заявил, что зачать актрисе мешает стремление контролировать себя и окружающих. Специалист сказал, что Ребенок ведет себя как мужчина, пытаясь все контролировать и беря на себя ответственность.

«Остеопат поработал со мной, было, признаюсь, больновато и неприятно. Во время второго приема все встало на свои места. Я сделала тест, который оказался положительным», — рассказывала артистка.

В 2017 году Ребенок родила сына Ваню, а в 2020 году — дочь Веру. Материнство еще больше укрепило отношения с мужем. Актрисе удается совмещать воспитание своих детей с работой, восхищая поклонников новыми ролями.