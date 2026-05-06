Галкина* заподозрили в стремлении к приходу в политику

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) мог приехать в Ереван во время проведения в Армении VIII саммита Европейского политического сообщества, куда в том числе прибыли главы Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, ради карьерных связей. По мнению продюсера Павла Рудченко, артист стремится прийти к карьере политика.

Такое предположение он высказал в беседе с aif.ru.

«Это определенная карьерная встреча на верхах. Скорее всего, Галкин видит себя на политической арене и пытается потихонечку протоптать туда тропинку, используя оппозиционную русофобскую тематику», — пояснил продюсер.

Говоря о супруге комика Алле Пугачевой, Рудченко посоветовал ей задуматься о том, как будущая карьера мужа может сказаться на ней.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон во время визита в Ереван спел песню известного музыканта Шарля Азнавура «Богема» под аккомпанемент Никола Пашиняна.