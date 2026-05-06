Фитнес-блогерша Алина Расковская прославилась благодаря Валерии Чекалиной (Лерчек). Недавно девушка опубликовала в Сети кадры с бодрой бизнесвумен, снятые в спортивном зале. Алину вскоре лишили абонемента за слитое видео. Теперь она винит в этом Лерчек — по мнению девушки, это была месть за разоблачение.

Расковская считает, что у Чекалиной нет рака четвертой степени.

«Это вообще не про разоблачение. Это удивление, ведь за несколько часов до того, как я ее сняла, Валерия написала в блоге, что едет на химиотерапию», — поделилась Алина со StarHit.

Блогершу удивило, что Чекалина после «химии» приехала в спортзал, хотя это вряд ли физически возможно.

«Еще подумала: может, ей прописали оздоровительную гимнастику? Но она занималась с тренером! Она тягала железо!» — изумилась Расковская.

За слитые с Лерчек кадры Алине аннулировали годовой абонемент. Ей пообещали вернуть деньги за оставшиеся месяцы. По словам руководства спорт-клуба, девушка нарушила правила посещения. Больше никаких объяснений Расковкая не получила.

Алина, ранее желавшая Чекалиной выздоровления, теперь испытывает к ней только презрение. Блогерша не раз видела онкобольных людей, а за одним из них даже ухаживала, поэтому обмануть ее трудно.