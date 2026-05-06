Известный продюсер озвучил возможную причину визита Галкина* в Ереван

Шоумен Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) прибыл в Ереван ради того, чтобы войти в политику. Как сообщает aif.ru, об этом заявил продюсер Павел Рудченко.

Галкин* прибыл в Ереван на фоне проведения в Армении VIII саммита Европейского политического сообщества. Спикер парламента республики Ален Симонян опубликовал у себя в соцсетях фотографии, на которых позирует вместе с комиком во время экскурсии по городу. 6 мая артист должен дать в Ереване концерт.

«Это определенная карьерная встреча на верхах. Скорее всего, Галкин видит себя на политической арене и пытается потихонечку протоптать туда тропинку, используя оппозиционную русофобскую тематику», — отметил Рудченко.

Внешность Максима Галкина на новом видео порадовала фанатов

При этом продюсер считает, что Пугачевой стоит задуматься, как стремление ее супруга войти в политику отразится на ней.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.