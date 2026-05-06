Предложение через «Госуслуги» и праздник в деревне: скромные свадьбы российских звезд

Многие знаменитости любят играть свадьбу «дорого-богато» за десятки миллионов рублей, однако были и те, кто решили провести самый главный день в жизни без лишней показушности. «Царьград» рассказал, кто из звезд предпочел скромные бракосочетания.

Бровина и Макаров

Актриса Луиза-Габриэла Бровина, известная по роли Нади в сериале «Закрытая школа», вышла замуж за музыканта Никиту Макарова 14 июля 2023 года в Москве. Свадебная церемония прошла без пышного торжества. Пара расписалась в столичном ЗАГСе в Малом Харитоньевском переулке, после чего устроила фотосессию на фоне одной из сталинских высоток. Вечером того же дня молодожены организовали небольшой праздничный банкет для самых близких.

Скромную свадьбу пары не оценила мать актрисы — она не пришла на мероприятие. По слухам, она не одобрила выбор дочери.

Утяшева и Воля

Свадьба Ляйсан Утяшевой и Павла Воли прошла в сентябре 2012 года в Москве. Пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов без пышной церемонии. Невеста отказалась от традиционного белого платья и появилась в черном наряде в память о недавно ушедшей маме.

На церемонии не было ни лимузинов, ни свадебного банкета. После росписи молодожены отметили событие дома в узком семейном кругу: среди гостей были только самые близкие родственники звездной пары.

Смолов и Истомина

Футболист Федор Смолов и диджей Карина Истомина поженились 5 июня 2023 года. Для регистрации брака пара выбрала не ЗАГС, а один из московских МФЦ. Сперва спортсмен отправил возлюбленной заявку через портал «Госуслуги» и только затем, уже в парке, сделал предложение, встав на колено.

Со стороны невесты не было никого из гостей, а со стороны жениха присутствовали только родители, агент и лучший друг. Истомина сама настояла на скромном формате.

Кузнецова и Петров

Свадьба актрисы Агнии Кузнецовой и танцора Максима Петрова состоялась 16 сентября 2015 года в Москве. Пара расписалась во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Вечеринку для самых близких организовали в саду «Эрмитаж». На следующий день после официальной церемонии молодожены пошли в ресторан вдвоем, где вместе и отметили торжество.

Позже, уже в 2016 году, пара сыграла еще одну свадьбу. Они обвенчались на родине Максима – в Горно-Алтайске.

Кузьмина и Апанасевич

Актриса Ольга Кузьмина вышла замуж за экскурсовода и шоумена Евгения Апанасевича в начале июля 2023 года. В тот момент девушка находилась на последних месяцах беременности.

Роспись была предельно скромной. На церемонию невеста пришла в повседневном красно-белом платье в пол, а жених — в обычной белой футболке с принтом и джинсах.

Позже, в 2023 году, пара устроила вторую часть торжества на родине жениха в Белоруссии. Они вместе посетили деревню Олешки, где их встретили хлебом с солью.

Серябкина и Начкебия

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина тайно вышла замуж за бизнесмена и бывшего концертного директора Георгия Начкебию 30 октября 2020 года. Церемония прошла в узком кругу в небольшом австрийском городке в Альпах, а праздничный ужин состоялся в Вене, где жених долгое время жил.

Пара долгое время скрывала свои отношения, а подготовка к свадьбе держалась в строжайшем секрете. На торжестве присутствовали только самые родные и близкие молодоженов.

Shaman и Мизулина

Свадьба певца Shaman (Ярослав Дронов) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной состоялась 5 ноября 2025 года в Донецке. Церемония была закрытой и скромной — пара прибыла в ЗАГС в одежде цвета хаки.

Гостей на церемонии почти не было. Перед бракосочетанием пара посетила храм, где получила благословение на брак.

Гарифуллина и Воробьев

Артист Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной в апреле 2025 года. Церемония прошла тайно в Петербурге.

Пара не устраивала пышного торжества и отмечала событие дома. Об их свадьбе общественность узнала только через месяц.

Складчикова и Слепец

Звезда стендапа Виктория Складчикова вышла замуж в МФЦ — ее супругом стал Антон Слепец. Отпраздновали событие они в пельменной, а после ужина молодожены и их гости отправились в баню.