Анна Заворотнюк видела Ксению Добромилову перед смертельным ДТП: «Очень опасно»

Анна Заворотнюк глубоко потрясена известием о гибели фотографа и актрисы Ксении Добромиловой в результате ДТП. В своём Telegram‑канале блогер рассказала, что проезжала мимо места трагедии накануне — и видела женщину непосредственно перед происшествием.

По словам Анны, она не сразу заметила человека на проезжей части: Ксения сидела на корточках прямо на дороге, снимая байкеров для эффектных кадров.

«Мы не сразу поняли, что на дороге сидит человек, заметили в последний момент. И даже обсудили, что это выглядит очень опасно», — написала Заворотнюк.

Напомним, что Добромилова погибла во время так называемой «фотоохоты» на байкеров. По данным следствия, 32‑летний мотоциклист не успел среагировать и наехал на фотографа. Несмотря на травмы, водитель остался жив и отказался от госпитализации.