Григорий Лепс не захотел, чтобы его дети работали в ресторане

Певец Григорий Лепс заявил kp.ru, что его дети не будут работать в его ресторане.

Лепс уточнил это, когда рассказывал, чем сейчас занимаются его дети. Он упомянул, что его дочь Ева после выпуска пыталась устроиться в банк, но у нее не получилось. По словам артиста, он и дочь «будут думать дальше». Тогда журналисты предположили, что Ева будет помогать отцу в ресторане.

«Нет, мои дети в ресторане точно работать не будут. Я не допущу просто», — отметил артист.

Лепс рассказал, что его младший сын Иван хочет делать самолеты, а дочь Николь — заниматься шоу-бизнесом.

«А вот старшая дочь от моего первого брака снимется в моем новом клипе. Я уже пригласил на съемки актрису Викторию Маслову и свою подругу Яну Кошкину. Посажу дочку за соседний стол, пусть покажет, как говорится, свое истинное лицо», — поделился певец.

В апреле Григорий Лепс заявил, что принял решение взять на воспитание минимум трех детей из детского дома. Артист отметил, что располагает всеми необходимыми условиями для этого.