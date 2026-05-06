Григорий Лепс показал редкое фото единственного сына в день его рождения

Сегодня единственный сын Григория Лепса отмечает шестнадцатилетие. Знаменитый отец лаконично поздравил наследника на своей странице в личном блоге и опубликовал редкое фото повзрослевшего юноши.

На снимке Иван был запечатлён на фоне живописного пейзажа во время отдыха в Италии.

«Ване 16! С днём рождения, сын», — написал певец.

Юноша родился в браке Лепса и Анны Шаплыковой. У супругов также есть общие дочери — Ева и Николь. Помимо этого, у музыканта имеется старшая наследница Инга — она родилась в первом браке со Светланой Дубинской.

Лепс и Шаплыкова расстались в 2021 году после 20 лет отношений. По словам самого Григория, ответственность за распад семьи лежит исключительно на нём. Ранее артист признавался, что обидел жену в «очень некрасивой форме». Сейчас он поддерживает контакт с Анной, но о воссоединении речи не идёт.

В 2024 году Лепс представил публике свою новую спутницу — ею стала 20‑летняя Аврора Киба. В начале текущего года пара рассталась. Сейчас у Авроры уже новый кавалер: её сердце завоевал Рустам Гаджиев, родственник президента Азербайджана.