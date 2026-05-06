"Где дите, блин?": люди заметили странности с дочкой Муцениеце и Дранги

О том, что у Агаты Муцениеце и Петра Дранги роман, стало известно в конце 2024 года.

Поначалу пара скрывала отношения. Летом 2025-го музыкант и актриса сыграли роскошную свадьбу в самом центре Москвы. 1 декабря того же года Агата родила Петру дочь. Для Дранги девочка стала первенцем, а у Муцениеце есть двое детей от брака с Павлом Прилучным — 13-летний Тимофей и девятилетняя Мия.

Агата и Петр предпочитают не выставлять напоказ детали своей частной жизни. Однако актриса периодически делится подробностями с общественностью. Так, в настоящее время Агата Муцениеце с Петром Дрангой и ее двумя детьми от первого брака путешествуют по югу России. Недавно они побывали в Ялте.

Однако в Сети особо наблюдательные пользователи задаются вопросами относительно второй дочки актрисы. Онис судачат о том, что малышке будет скоро полгода, но в соцсетях родители ни разу не показали не то что ее лица, а даже ручки, ножки. Ни одной милой фотографии вроде пяточек в ладошках, ни одного случайно попавшего на видео детского плача не обнаружили самые пронырливые фанаты.

Более того, обсуждают интернет-пользователи, Агата Муцениеце ведет активную светскую жизнь. Она регулярно посещает самые разные мероприятия.

"Неужели ей не надо кормить дочь или купать ее или укладывать спать?" - задаются вопросами заинтригованные комментаторы.

Мало того, что Муцениеце и Дранга не показывают дочь, до сих пор неизвестно, как ее зовут. Причем, вспоминают фанаты актрисы, ни с сыном Тимофеем ни с дочкой Мией Агата так не "шифровалась".

"Где дите, блин?" - прямо спрашивают некоторые поклонники.

Кстати, ранее Агата Муцениеце лишь раз объяснила, почему предпочитает не афишировать детали личной жизни и не желает показывать вторую дочь.