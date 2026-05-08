Семенович раскрыла секрет привлечения достойных мужчин

Певица Анна Семенович заявила, что для встречи с достойным мужчиной женщина должна сосредоточиться на саморазвитии. Своим мнением исполнительница поделилась в беседе с РИА Новости.

© Соцсети

«Подобное притягивает подобное. Для того, чтобы достойный мужчина пришел в жизнь, женщина должна сама что-то иметь и уметь делать», — подчеркнула она.

Семенович также предостерегла от иллюзий, что возможно пассивное ожидание идеального партнера.

«Это невозможно. Мы же живем не в сказке о Золушке», — сказала артистка.

Семенович в июне 2024 года перестала скрывать своего избранника. Артистка встретилась с бизнесменом Денисом Шреером в караоке. По словам певицы, предприниматель, с детства живущий в Германии, не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Звезда рассказывала, что мужчина красиво за ней ухаживал, а потом они стали вместе жить и путешествовать.

Исполнительница отмечала, что бизнесмен никогда не скрывал от нее свой семейный статус. Мужчина только в марте 2026 года официально развелся с женой. По признанию знаменитости, у Шреера на момент их знакомства были сложные отношения с супругой и они не жили вместе, но растили общего ребенка.