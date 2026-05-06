Пьеха оказался замешан в громкий скандал с издевательствами в рехабе

Артист выступал официальным лицом клиники, за стенами которой, по словам пациентов, творятся жуткие вещи.

Петербуржец Кирилл обратился в частный реабилитационный центр, известный как рехаб-центр Стаса Пьехи с биполярным расстройством, неврологическим заболеванием и тяжёлыми последствиями травмы головы. Мужчина рассказал телеграм-каналу BAZA, что учреждение выбрал не случайно. Лицо известного артиста в рекламе клиники вызвало у него доверие. А зря.

Стоимость терапии в центре составляла 180 тысяч рублей в месяц. Однако, по словам пострадавшего, вместо процедур он столкнулся с довольно экстремальными методами реабилитации. Кириллу не давали жизненно необходимые медикаменты, не давали спать, врубая на полную громкость музыку. Скорую помощь по требованию тоже вызвать отказались. Причиной такого отношение стало якобы плохое поведение пациента.

Мужчина утверждает, что в клинике у него были друзья по несчастью. Пожилую соседку, например, с зашкаливающим давлением отправили не на больничную койку, а на занятия «по расписанию». По информации источника, еще двое пациентов центра подтвердили, что персонал применял к ним насилие, избивал и заковывал в наручники. Сейчас Кирилл, который все же сбежал из рехаба спустя три месяца «лечения» пытается наказать руководство учреждения. Уже поданы заявления в СК и прокуратуру.

Что касается Пьехи, то он пока не давал комментариев по поводу скандальной репутации клиники. Свой реабилитационный центр он открыл, по собственному признанию, из-за собственного опыта борьбы с зависимостью. Для него это не столько бизнес, сколько способ исправить прошлые ошибки, ведь в молодости он сам втягивал других в употребление. В рехабе отрицают все обвинения, заявив, что у них не практикуют ничего подобного. Представители клиники отметили, что привыкли к жалобам, так как у них проходят лечение «очень тяжелые больные».