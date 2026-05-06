Актриса Екатерина Волкова назвала причиной своего увольнения из театра то, что стала «неудобным артистом» и честно сказала руководству, что не хочет участвовать в спектаклях, которые ее не устраивают. Об этом она заявила в интервью «Комсомольской правде».

Ранее Екатерину Волкову уволили из Театра Комедии, на сцене которого она играла 10 лет. По словам актрисы, которой 44 года, она была уволена с формулировкой «старая».

При этом Екатерина Волкова уверена, что продюсер театра использовал именно такую формулировку, так как хотел ее задеть и сделать больно.

«Я - неудобный артист. Обычно актеры смотрят в рот продюсерам, умоляют о работе, о ролях, выполняют любые требования. А я честно сказала, что не хочу участвовать в тех спектаклях, где меня не устраивало качество. В тех постановках, в которых я играла, мне было комфортно. Но человек решил отомстить за неподчинение», - считает артистка.

По мнению Волковой, продюсер имеет право поменять «неудобную» для него актрису, но не имеет права «как мужчина и руководитель» оскорблять женщину. Она также отметила, что в театре изменилось отношение к актерам, которые стояли практически у истоков его создания.

«Для нас, «старых» сотрудников, у него были одни финансовые условия, а артистам, кого он хотел заполучить ради новых лиц в афише, предлагались совершенно другие гонорары. Я отказалась работать в старых проектах, которые мне не нравятся. Из-за этого со мной поквитались», - считает она.

Актриса также обратила внимание на то, что у нее сейчас работы только прибавилось, появилось возможность выбирать, и она абсолютно уверена, что «после сорока жизнь только начинается», причем «совершенно другая - яркая, интересная».