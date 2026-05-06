Григорий Лепс рассказал, какая у него цель на 65-летие

Российский певец Григорий Лепс только недавно пережил расставание с 20-летней возлюбленной Авророй Кибой, а уже строит планы на новые спортивные свершения. Артист давно подсел на длительную ходьбу и намерен вновь побить собственные рекорды.

Подробностями он поделился с KP.RU.

«Последний мой рекорд был в 62 года: я тогда прошел 62 километра. Встал и пошел. Следующий, надеюсь, будет к 65-летнему юбилею — пройду пешком 65 километров. Мало кто в меня верит. Думаю, это займет часов двенадцать», — поделился Лепс.

Как уточнил исполнитель, к таким дистанциям нужно тщательно готовиться, а само мероприятие отнимает массу времени и сил. Он старается подходить к этому со всей серьезностью.

Артист подчеркнул, что за ним всегда следом едет машина с лекарствами и с водой на всякий случай.

Он также вспомнил о том, что был плохо подготовлен к прогулке на 62 км. Из-за этого он потом три дня лежал дома, так как скопившаяся в ногах молочная кислота не давала ему встать.