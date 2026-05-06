Лолита станцевала на камеру с соской и в мини-шортах и вызвала споры в сети

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская станцевала на камеру и вызвала споры в сети. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в полный рост в черной водолазке, мини-шортах и пушистых шлепанцах. Она двигалась под музыку с соской-леденцом во рту.

«Мои любимые леденцы. Губы потом синие», — указала артистка.

Пользователи высказались о ролике в комментариях. Одни сделали комплименты артистке: «Выглядите великолепно!», «Фигура — огонь», «Худеет и молодеет с каждым днем!», «Красивее ног я ни у кого не видел».

В свою очередь, другие юзеры раскритиковали звезду.

«Уже не знает, как к себе внимание привлечь», «Жесть просто», «На это противно смотреть», «Трусы на "Садоводе" брала? По 100 рублей?» — заявили они.

В апреле Лолита Милявская ответила на слухи о пластических операциях.