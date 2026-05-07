Джиган и Самойлова прокомментировали слухи о 200 миллионах, полученных за съемки шоу

Накануне в Сети один из журналистов пустил слух о том, что Оксане Самойловой заплатили 200 миллионов рублей за съёмки семейного реалити‑шоу с Джиганом. Источник подчеркнул, что знаком с бывшей супругой рэпера лично и посвящён во многие рабочие моменты. Джиган в беседе с Super заявил, что ничего об этом не знает.

Однако Оксана эту информацию резко опровергла.

«Я с ним [журналистом] вижусь исключительно на мероприятиях в формате мини‑интервью, которые я ему даю. Я с ним не общаюсь, не дружу и, естественно, никакой информации он знать не может. Это неправда», — прокомментировала Самойлова в разговоре с Super.

Напомним, в декабре прошло года состоялась премьера реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной», посвящённое жизни рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой. Съёмки начались за четыре месяца до того, как знаменитость подала на развод в октябре 2025 года. Бывшая супруга музыканта заявляла, что формат реалити позволил ей полностью раскрыть её позицию и показать реальное состояние дел в семье.