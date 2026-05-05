«Слух есть, можно на гастроли»: Пригожин оценил шансы Макрона и Пашиняна покорить шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Рамблером с юмором прокомментировал выступление президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые на государственном ужине в Ереване исполнили песню известного певца Шарля Азнавура. Он отметил, что у политиков есть все шансы сменить сферу деятельности после завершения государственных полномочий, и даже предложил им свои профессиональные услуги.

В принципе, у них мог бы получиться неплохой коллектив. Я думаю, что после окончания срока они могут создать серьезную группу и ездить на гастроли — уверен, что на них будут ходить и они станут очень востребованными артистами. Это было очень любопытно: раз люди обладают какими-то музыкальными навыками, значит, не все потеряно. Если они обратятся ко мне за продюсированием, я думаю, что смогу помочь им в этом вопросе. На сцене они смотрелись бы весьма неплохо. Иосиф Пригожин музыкальный продюсер

Собеседник добавил, что даже его супруга, певица Валерия, отметила наличие музыкального слуха у высокопоставленных исполнителей.