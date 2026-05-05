Солистка группы «Винтаж» назвала место силы

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева заявила, что Москва — ее место силы. Об этом она рассказала в интервью журналу Hello.

Певица призналась в любви к родному городу и добавила, что с годами он становится только лучше, чище и безопаснее.

«Где бы я ни была, а была я везде, в самых шикарных и красивых городах мира, всегда хочу вернуться домой. Это место силы, место, где я становлюсь собой. Чтобы быть красивой, мне нужно быть здесь. Не знаю, как это работает, но я буквально расцветаю», — отметила Плетнева. При этом она подчеркнула, что Москва — «город не для слабонервных».

Ранее актер Федор Федотов назвал своим местом силы Санкт-Петербург.