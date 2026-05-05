«Дорогу молодым»: Бабкина объяснила появление Бузовой в своем театре

Певица Надежда Бабкина объяснила появление артистки Ольги Бузовой в своем театре «Русская песня». В интервью Life.ru она подчеркнула, что новые участники — способ заново открыть уже знакомый спектакль.

В новом сезоне «Русского театра» на сцене появилось сразу несколько заметных артистов — Мария Голубкина, Наталья Егорова, Кирилл Дыцевич и другие. Особенно много внимание привлек ввод Бузовой в постановку «Покровские ворота», где ей досталась роль Людочки.

С Бузовой Бабкина познакомилась на своем юбилейном вечере, где Ольга была ведущей. Худрук «Русской песни» увидела в ней не только «профессиональную собранность, но и органику». По мнению артистки, роль Людочки непростая: в ней есть наивность, доверчивость и легкость, которую важно сыграть без карикатуры.

«Я понимаю, что это решение может вызвать вопросы у скептиков. Но я давно привыкла доверять собственной интуиции и видеть в людях потенциал», — заявила певица.

При этом для Бабкиной важно, чтобы рядом с известными личностями росли и свои артисты, ведь театр силен в первую очередь своим уникальным коллективом.

«Солисты ансамбля — это артисты с колоссальным музыкальным и драматическим талантом. Они растут на сцене, крепнет мастерство, и мы обязаны давать им пробовать себя в новых амплуа. Это закон развития. Вот, к примеру, Арсений Климов. В спектакле «Очень веселые ребята» он в очередь с народным артистом России Николаем Добрыниным играет служащего из Госкино, и справляется великолепно. Дорогу молодым надо давать обязательно», — сказала Бабкина.

Она также высказала свое мнение на тему того, что молодежь стала снова открывать артистов прошлых десятилетий. По ее мнению, здесь сошлись и мода на ностальгию, и усталость от одноразовой музыки, и запрос на сильные личности. При этом главным Бабкина все равно считает опыт и мастерство.