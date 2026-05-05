Водонаева сравнила самокатчиков с камикадзе

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в беседе с kp.ru призналась, что ее беспокоят самокатчики.

© Газета.Ru

Водонаеву не устраивают, что люди ездят на самокатах на дорогах, предназначенных для пешеходов. Она уверена, что это создает опасную ситуацию. Знаменитость назвала самокатчиков террористами и камикадзе.

«Просто не могу понять, в какой момент разрешили управлять транспортным средством там, где ходят пешеходы. А почему бы тогда не разрешить автомобилям, грузовикам ездить по пешеходной зоне или просто легковым автомобилям, мотоциклам?» — возмутилась телеведущая.

Водонаева напомнила, что ее сына сбила девушка, которая рулила самокатом в нетрезвом состоянии. Она не писала заявления в полицию, но удивилась, что такое вообще возможно.

Блогерша уточнила, что не против людей, катающихся на тротуарах на велосипеде или обычном самокате. По ее словам, такие водители могут контролировать скорость своего транспорта. Водонаева против электросамокатов.