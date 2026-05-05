Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, отреагировал на изменение приговора по делу о самоуправстве. Исполнитель заявил, что не хотел бы больше обеспечивать представителей СМИ работой, связанной с освещением его уголовного дела, и отметил, что лучше «встречаться по хорошим поводам».

Об этом во вторник, 5 мая, сообщил Гуф.

— Я не хочу вас больше такой работой обеспечивать. Давайте по хорошим поводам встречаться, — рассказал Гуф в разговоре с журналистами РЕН ТВ.

Артист остался решением, которое вынес суд по его жалобе на приговор. В инстанции прекратили уголовное преследование рэпера, а также отменили ранее назначенное ему наказание. Это связано с примирением Гуфа с потерпевшим.

Долматова и его приятеля Геворка Саруханяна осудили на один год условно в конце февраля этого года. Мужчин признали виновными в самоуправстве после того, как они избили потерпевшего и украли у него телефон в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. После оглашения приговора Гуф заявил, что остался недоволен. Позднее он обжаловал решение суда.