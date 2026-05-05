Алсу рассказала об изменениях в жизни после развода

Певица Алсу, которая развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни, рассказала об обретении внутренней силы. Ее комментарий приводит «Пятый канал».

Исполнительница призналась, что годами считала себя слабым человеком, поскольку находилась под защитой отца и мужа. Ее позиция изменилась после развода.

«Когда я оказалась одна, мне было очень страшно. Но я открыла в себе какие-то невероятные возможности, внутреннюю мощь. И поняла, что на самом деле я могу очень многое сама», — пояснила певица.

Алсу и Абрамов поженились в 2006 году. В 2024-м супруги официально оформили развод. Они воспитывают троих детей — дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.

Ранее Алсу объяснила решение о разводе с Абрамовым. Певица отметила, что отношения с мужем портились постепенно, но в какой-то момент она просто перестала терпеть вещи, которые ее не устраивали.